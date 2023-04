Didier Drogba critique Chelsea : "Je ne reconnais pas mon club, il n’est plus le même"

Quelle saison difficile pour Chelsea. Complètement largués en championnat et sortis en quarts de finale de la Champions League malgré un mercato XXL, les Blues n’y arrivent décidément pas.

Les pensionnaires de Stamford Bridge ont d’ailleurs connu quatre coachs cette saison, preuve qu’ils vivent une année plus que délicate. Et la récente arrivée de la légende Frank Lampard n’a pas réellement amélioré les choses.

L’élimination face au Real Madrid en C1 a en tout cas fait réagir une autre légende de l’entité londonienne : Didier Drogba. Interrogé par Canal +, l’Ivoirien n’est pas tendre avec son club de cœur. "Je ne reconnais pas mon club, il n’est plus le même. Il y a un nouveau propriétaire avec une nouvelle vision. Certes, nous avons essayé de comparer avec ce qui s’est passé à l’époque de Roman Abramovich, où beaucoup de joueurs ont été achetés, mais les décisions ont été très intelligentes à l’époque. Il a attiré des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda et moi-même. C’était fait pour gagner des titres car nous étions des joueurs avec une certaine expérience".

Avant de tacler l’actuelle direction. "La stratégie est différente aujourd’hui, on parie sur de jeunes joueurs. Mais un vestiaire avec plus de 30 joueurs est difficile à gérer pour un entraîneur, il manque clairement des leaders charismatiques. Il faut des joueurs qui assument le jeu et qui assument leurs responsabilités. Ils doivent amener un peu de folie dans le stade".