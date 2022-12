Didier Deschamps, décrié dans le jeu, mais joueur et entraîneur au palmarès monstrueux

Joueur, entraîneur, Didier Deschamps s’est construit un palmarès monstrueux. En cas de victoire ce dimanche, l’entraîneur des Bleus pourrait encore entrer un peu plus dans la légende. Et devenir encore un peu plus l’un des plus grands coaches au niveau du palmarès.

Didier Deschamps a eu deux vies dans le monde du football. Une comme joueur et une comme coach. Le basculement a eu lieu en 2001, année où Deschamps endosse son premier costume de T1 avec l’AS Monaco. Mais avant de devenir un coach à succès, La Dèche a tout gagné ou presque en tant que joueur. D’une Coupe Gambardella avec les jeunes de Nantes en 1986 à Coupe d’Angleterre avec Chelsea en 2000. Pendant près de 15 ans, Didier s’est construit un palmarès hors norme.

Si c’est à la Juventus qu’il va augmenter ses lignes de stats gagnantes, Deschamps fait tout d’abord les beaux jours de Marseille. Avec le club français, Didier va être propulsé sur les devants de la scène grâce notamment à une Ligue 1 en 1990 et 1992, mais surtout avec la victoire en Ligue des Champions, la seule pour un club français en 1993, face à l’AC Milan.

Ajoutons à ça un palmarès hors norme avec l’équipe de France avec la première Coupe du monde de leur histoire en 1998 et l’Euro deux ans plus tard. Didier est déjà souvent dans le camps des vainqueurs.