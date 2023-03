Didier Deschamps choisit Kylian Mbappé comme nouveau capitaine de l'équipe de France

Orpheline de son capitaine Hugo Lloris, qui a choisi de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde, l'équipe de France lui a trouvé un successeur : il s'agit de l'attaquant Kylian Mbappé, 24 ans.

L'information n'est pas encore officielle, mais selon plusieurs quotidiens français, dont Le Figaro et L'Équipe, et des proches du sélectionneur Didier Deschamps, ce dernier a fait son choix entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, et c'est le buteur du PSG qui héritera du brassard abandonné par Hugo Lloris, capitaine de l'EDF depuis plus de dix ans.

Champion du monde en 2018 et buteur à trois reprises lors de la finale de la dernière édition au Qatar, l'homme aux 36 buts en équipe de France était devenu au fil des ans un leader naturel des Bleus... et c'est tout naturellement qu'il a accepté la proposition de son entraîneur ce lundi soir.

Antoine Griezmann sera, lui, le vice-capitaine de la sélection française à la place de Raphaël Varane, qui a également pris sa retraite internationale.

Kylian Mbappé débutera son nouveau rôle face aux Pays-Bas, vendredi, au Stade de France dans le cadre de la campagne qualificative pour l'Euro 2024.