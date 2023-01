Didier Decoin réélu président de l'Académie Goncourt à l'unanimité sauf une voix

La reconduction du bureau signifie que Philippe Claudel reste secrétaire et Camille Laurens trésorière de cette association reconnue d'utilité publique. M. Decoin, 77 ans, est président depuis 2020.

L'Académie Goncourt compte provisoirement neuf membres au lieu des dix prévus dans ses statuts, après le départ en décembre, pour raisons de santé, de Patrick Rambaud, 76 ans. Celui-ci faisait partie des jurés qui appelaient à ne pas aller à Beyrouth et auraient voulu que le Goncourt aille à Giuliano da Empoli. Le successeur de M. Rambaud doit être désigné à une date non déterminée. L'Académie cherche notoirement à se féminiser, comptant aujourd'hui deux fois plus d'hommes que de femmes.

Les Goncourt remettent en mai leurs prix du premier roman, de la biographie et de la poésie. La course au prix Goncourt, décerné début novembre, démarre ensuite, à la fin du printemps, avec la présentation aux jurés des romans prétendants par les éditeurs.