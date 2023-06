Didier Debaise : « Le pragmatisme consiste à penser les idées comme des êtres vivants »

"Au risque des effets. Une lutte à main armée contre la Raison ?" s’inscrit dans l’héritage d’un courant de la pensée américaine, le pragmatisme, dont le père n’est autre que William James (1842-1910) qui a commencé sa carrière comme médecin. Frère de l’écrivain Henry James, il est considéré par certains comme le fondateur de la philosophie américaine, qui aurait été avant lui encore trop attachée à l’Europe. Le pragmatisme est une théorie des idées et de leur puissance qui attache de fait une grande importance à l’expérience, au pouvoir des idées dans le réel. "Au risque des effets" est d’abord une injonction à adopter une attitude pragmatique qui pourrait se définir par le fait de rechercher non pas les causes des choses mais leurs effets. Il s’agit de passer du pourquoi au comment, de se demander "comment une chose agit ?" ; "comment une théorie produit un changement ?".

Pour William James, les idées ne sont pas d’un monde parallèle, elles composent le monde et nos expériences, ont un pouvoir transformateur. Didier Debaise nous invite collectivement à suivre les effets de nos idées et reprend la rhétorique de William James qui opposait deux types d’idées : les idées amincissantes et celles qui épaississent. Les premières "aminciraient" nos milieux, nos vies et nos pensées quand les secondes produiraient l’effet inverse. "Les Modernes, dont nous héritons, ont eu un goût immodéré pour les idées amincissantes parmi lesquelles la matière, la nature, la croyance, le symbolique", nous dit Didier Debaise. Toutefois, tempère-t-il, il ne s’agit pas de rejeter les Modernes en bloc car "ce qui les rend passionnant c’est la multiplicité des débats, des manières et des controverses dans lesquels ils étaient pris". Didier Debaise soulève "une lame de fond", c’est-à-dire une certaine orientation de la pensée des Modernes qui les caractérise. Pour William James, celle-ci tient à un processus d’extraction, nécessaire pour certaines opérations mais dont ils vont oublier le lieu où l’extraction a été établie. Isabelle Stengers et Didier Debaise donnent dans leur livre l’exemple de l’autonomie que Didier Debaise explicite au micro de Pascale Seys :

Cela n’existe pas un individu autonome puisque nous sommes tous dépendants de l’air, de nos concitoyens, des infrastructures, des techniques, etc. L’autonomie est donc une abstraction. Quand elle est prise dans les pratiques scientifiques, cette abstraction est opératoire : c’est la manière par laquelle on va pouvoir prendre un corps et dire qu’on le traite indépendamment des variations de ses qualités. C’est très important car on peut alors le relier à un autre corps, établir des comparaisons, des règles de développement de ce corps, etc, mais nous devons le faire par extraction de certaines qualités. Si nous oublions où cette extraction s’est produite, nous la transformons en une vision normée, en l’occurrence ici l’injonction à devenir autonome. Au plus l’injonction est présente et au plus elle va avoir des effets dévastateurs pour les sujets qui la reçoivent. Ainsi, en intimant aux gens de devenir autonome, on leur dit en fait de réduire tous leurs liens et de devenir de fait une belle proie pour tous les systèmes de rivalité, d’excellence, de concurrence entre les individus… Ces injonctions nous font entrer dans de nouveaux désastres.

Didier Debaise qualifie ces idées de "machine de guerre" qui viennent disqualifier et réduire, d’où les fameuses idées amincissantes de William James. Alors, plutôt que parler de "sobriété écologique", ne devrions-nous pas trouver un nouveau terme ? Devrions-nous "dilater nos présences au monde" ? De quoi vous laisser méditer cet été !