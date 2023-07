Didier Bourdon évoque le retour sur scène des Inconnus face à la juge Gruwez

Didier Bourdon est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le comédien Didier Bourdon raconte pourquoi les Inconnus ne reviennent pas pour l'instant sur scène : "Bernard Campan hésite, il ne veut pas pour le moment. Peut-être que le film va décoincer les choses. On va jouer tous les trois dans un film de Riad Sattouf. Riad est fan des Inconnus, on va jouer plusieurs personnages dans le film."

Didier Bourdon parle du rôle de l'argent dans son milieu et sa vie : "J'ai de l'argent, j'ai bien gagné ma vie. Avec les Inconnus, on a su dire non à des choses qui auraient pu nous porter préjudice comme des publicités. En deux jours de tournage, on aurait pu toucher ce qu'on a gagné en deux ans et demi avec les Inconnus. Je serai malheureux de faire quelque chose seulement pour l'argent. Il faut se méfier de l'argent."

L'acteur de 64 ans revient sur son éducation : "J'ai une éducation assez stricte, il fallait que les devoirs soient faits. Je me démerdais pour faire mes devoirs. Je devais bien bosser pour faire du théâtre."

