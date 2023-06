Dickie Harrell, le batteur de "Be-Bop-A-Lula", est décédé

Dickie "Be-Bop" Harrell était le premier batteur des Blue Caps de Gene Vincent. Son jeu sobre et ses cris en arrière-plan sur le premier et plus célèbre succès de Gene Vincent, "Be-Bop-A-Lula", ont donné à ce disque – l’un des plus emblématiques des débuts du rock 'n' roll – une grande partie de sa tension et de son ambiance.

Comme Gene Vincent, Harrell est originaire de Norfolk, en Virginie, et a commencé à jouer avec lui alors qu’il n’avait que 15 ans. Vincent, alors dans la marine, s’était gravement blessé à la jambe dans un accident de moto et récupérait dans un hôpital de la marine. Harrell est resté avec les Blue Caps pendant un peu plus d’un an avant d’arrêter, lassé par la vie sur la route. Gene Vincent et les Blue Caps se sont brouillés pour une question d’argent à la fin des années 50, et le chanteur, déjà handicapé par sa précédente blessure, a été à nouveau blessé dans l’accident de voiture qui a notamment coûté la vie à Eddie Cochran. Sa fortune s’est éteinte aux États-Unis, mais il est resté un artiste populaire en Angleterre, où il était un héros pour les Beatles, dont le premier look en cuir noir était une imitation de Gene Vincent.

Ce dernier est mort en 1971, alcoolique et pratiquement oublié. Il a été intronisé à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame en 1998.

Dickie Harrell a travaillé dans le domaine des matières dangereuses pour le gouvernement pendant 37 ans avant de prendre sa retraite. Au fil des ans, quatre des Blue Caps survivants – Harrell, le guitariste Johnny Meeks et les chanteurs Tommy Facenda et Paul Peek – s’étaient parfois réunis pour interpréter les succès de Gene Vincent lors de festivals de rockabilly et d’autres concerts.