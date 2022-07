Dicey Dungeons, ou quand l’aventure se joue à coups de dés

Dicey Dungeons, sorti en 2019 sur PC, Mac et Linux ; sur Switch en 2020 ; et sur Xbox en 2021 est ENFIN disponible sur iOS et Android. Et ça ne coûte que 4,99 euros !

Des dés et des combats

Le principe de cet excellent jeu signé Terry Cavanagh (Super Hexagon, VVVVVV) et illustré par Marlowe Dobbe, est de combattre des ennemis à coups de dés. Comme le Yahtzee, vous utilisez le résultat de vos dés comme "armes", à placer sur des cartes qui vous octroyent des pouvoirs. Imaginez Pokémon, mais avec des dés, pour résumer.

Mais le jeu ne s’arrête pas à cette idée. Au fil du jeu, et de l’histoire (toute relative), vous incarnez différents héros (des dés, sans surprise), avec des pouvoirs (ou des malédictions) spécifiques. Chaque aventure est découpée en six étages, avec des points à gagner, des ennemis à combattre et des boutiques pour améliorer votre arsenal.

Le tout est sublimé par les illustrations de Marlowe Dobbe, qui n’ont rien à envier à des univers animés tels que Steven Universe ou Adventure Time. Bref, que ce soit pour des parties rapides (chaque combat ne dure que 1 à 2 minutes) ou tenter de battre plusieurs ennemis à la fois, Dicey Dungeons est parfait sur mobile.

Les infos