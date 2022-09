Diane Sunday Service : la fête house, disco, funk de Diane Marois

Retrouvez Diane Marois un dimanche par mois pour son nouvel événement, Diane's Sunday Service. Notre diggueuse groovy, invite des artistes belges et internationaux pour une après-midi funk, disco et house. La première se fera le dimanche 2 octobre à La Vallée (Bruxelles) de 16h à 23h avec les DJs Toolate Groove, John Parm et un live du chanteur américain Nic Hanson. D'autres surprises ponctueront ce dimanche de fête. Les tickets sont à acheter sur place ou en ligne. Il y a un nombre de places limités, donc on vous conseille de les prendre suffisamment tôt.

Tickets :

https://www.billetweb.fr/dianes-sunday-service