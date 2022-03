Diane Kruger sur son casting pour "Troie" : "J'avais l'impression d'être un morceau de viande"

"Je me souviens avoir fait des essais pour Troie et avoir dû me rendre à la tête du studio en costume. J’avais l’impression d’être un morceau de viande, on me regardait de haut en bas et on me demandait : 'Pourquoi pensez-vous que vous devriez jouer ce rôle ?'" explique-t-elle au magazine américain.

Diane Kruger a refusé de lâcher le nom du directeur de casting de ce film mais elle a déclaré avoir "été mise dans des situations tellement inappropriées et inconfortables" alors qu'elle réalisait ses premiers pas au cinéma.

"Je suis tombée sur les Weinstein de ce monde dès mes débuts" a-t-elle ajouté. "Lorsque j’ai commencé, j’avais l’impression que c’était comme ça. Que c'était à ça que ressemblait Hollywood. Je viens du mannequinat et croyez-moi, ils font ça aussi".