Diane Kruger : les stéréotypes sur ses origines lui ont permis de faire carrière

À l’occasion de la promotion de son dernier film Marlowe, Diane Kruger s’est allée à quelques confidences sur son parcours dans l’émission C à vous d’Anne-Elisabeth Lemoine. L’actrice d’origine allemande explique comment les stéréotypes sur son pays lui ont permis de faire carrière.

Entre films allemands, américains et français, la filmographie de Diane Kruger est plutôt bien remplie. C’est cette capacité à passer d’un long-métrage à l’autre et d’une langue à l’autre qui lui ont fait son succès. D’après l’actrice, les clichés sur les Allemands ont également contribué à sa réussite. Comme elle l’a expliqué à Anne-Elisabeth Lemoine, "Vous savez, quand j’ai commencé, on me disait tout le temps : 'Oh une Allemande ! Elle n’est pas drôle ! Elle repasse ses nappes'. "Et finalement… c’est vrai ! Je repasse mes nappes" confie-t-elle avec humour. "Tous les clichés qui font que je suis allemande font que je suis encore là aujourd’hui", a-t-elle ajouté.

Même placée dans "des situations inappropriées et inconfortables" lors du tournage de Troie, son professionnalisme prime avant tout : "Je bosse, je maîtrise les langues, j’arrive à l’heure… Je ne suis pas diva, c’est peut-être même le contraire", a-t-elle expliqué.