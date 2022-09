"Diane de Poitiers" : Isabelle Adjani et Hugo Becker dans une mini-série historique sur La Trois

La nouvelle mini-série événement Diane de Poitiers suit le destin de la favorite du roi Henri II, incarnée par l'actrice française Isabelle Adjani. Découvrez la première partie de cette fresque historique le 4 octobre à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Que raconte Diane de Poitiers ?

Dans l'épopée royale des Valois-Angoulême, en pleine Renaissance, une femme chevauche en tête dans la course aux honneurs : elle s'appelle Diane de Poitiers, chasseresse émérite dont la beauté inaltérable alimente rumeurs et légendes de son vivant... et bien après sa mort.

Malgré son ascendant sans partage sur Henri, le fils cadet de François 1er, sa position à la cour reste fragile face à la puissante Anne de Pisseleu, la favorite du roi, qui lui voue une haine féroce. Le mariage de Henri avec Catherine de Médicis ne va-t-il pas compromettre définitivement les rêves de Diane, qui n'hésite pas à se comparer à la déesse Artémis ? Le grand Nostradamus lui-même peut-il prédire l'avenir de celle qui se baigne dans de l'eau de lune et boit des philtres d'or ?

La série place donc au centre de son intrigue l'une des plus célèbres courtisanes de l'Histoire de France. Une plongée au coeur de la Renaissance, dans des décors flamboyants. Diane de Poitiers a été la favorite d'Henri II pendant plus de 20 ans. Malgré son caractère fort et sa beauté légendaire, elle n'était qu'une courtisane parmi d'autres, et son statut était fragile. Sa passion pour Henri II, de 20 ans son cadet, pouvait-elle durer ?