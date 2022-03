Diana, ukrainienne, chante en français pour la première fois sur le plateau de The Voice Belgique

Lors des Blind Auditions, Diana avait placé la barre très haut en récoltant 4 buzz. Durant l’épreuve des K.O., la jeune Ukrainienne et étudiante à Namur avait décidé d’interpréter "Wish I didn’t Miss You" d’Angie Stone. Malgré une prestation très réussie, Typh Barrow avait dû se séparer de Diana, à contrecœur. Lorsqu’une place s’est libérée dans l’équipe de Typh Barrow, il était évident pour sa coach que Diana réintégrerait son équipe.

Pour son premier Live, Diana, originaire d’Ukraine, a décidé de rendre hommage à son pays en reprenant un titre dans sa langue maternelle. Une prestation qui a suscité un véritable moment d’exception qui avait ému le public et les coachs aux larmes.

Pour son deuxième show en direct, Diana a décidé de s’attaquer à un classique de la pop : "Video Games" de Lana Del Rey. Pour ce live suivant, Diana va reprendre un titre en français de l’artiste Pomme pour la première fois de l’aventure : "On brûlera". Issue de son album "À peu près" sorti en 2017, la chanson compte plus de 7 millions de vues sur YouTube. Ce titre est une déclaration d’amour de Pomme à sa compagne.