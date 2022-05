Diana Ross avec Tame Impala sur la BO des Minions

Ce titre groovy a été produit par Jack Antonoff, Sam Dew, Patrik Berger et Kevin Parker et évoque les débuts bouillonnants de Diana Ross en solo sur des sonorités funk, disco et psyché.

Avant ce titre, Diana Ross a sorti l’automne dernier son 25e album studio, Thank You et l’avait présenté avec le titre "I Still Believe". Dans un communiqué, elle expliquait : "J’ai passé l’année dernière à enregistrer de la nouvelle musique et elle est le reflet de la joie, de l’amour et de la gratitude que je ressens chaque jour".

"Pour moi, il était urgent de faire un album significatif, en parlant de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Grâce au pouvoir de la musique, nous créons un nouveau type de communication qui soutient nos choix et les décisions que nous prenons."