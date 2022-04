Diana offre un véritable défilé de mode au public de The Voice Belgique avec "Vogue" de Madonna

Lors des Blind Auditions, Diana avait placé la barre très haut en récoltant 4 buzz. Durant l’épreuve des K.O., la jeune Ukrainienne et étudiante à Namur avait décidé d’interpréter "Wish I didn’t Miss You" d’Angie Stone. Malgré une prestation très réussie, Typh Barrow avait dû se séparer de Diana, à contrecœur. Lorsqu’une place s’est libérée dans l’équipe de Typh Barrow, il était évident pour sa coach que Diana réintégrerait son équipe.

Pour son premier Live, Diana, originaire d’Ukraine, a décidé de rendre hommage à son pays en reprenant un titre en ukrainien. Une prestation qui lui a permis d’intégrer l’étape suivante du concours.

Pour son deuxième show en direct, Diana a décidé de s’attaquer à un classique de la pop : "Video Games" de Lana Del Rey. Lors du quatrième live, Diana a repris "On brûlera" de Pomme pour la première fois en français. Après avoir suscité un grand nombre de réactions positives, elle change de répertoire et fait revivre le titre "Vogue" de Madonna lors de cette demi-finale. Sorti en 1990, ce hit de la musique reste indémodable. Avec plus de 149 millions de vues sur Youtube, il a été repris dans de nombreux films comme dans "Le Diable s’habille en Prada". Diana brille sur scène ce soir !