Diana nous offre une prestation d'exception en reprenant Lana Del Rey sur le plateau des Lives

Lors des Blind Auditions, Diana avait placé la barre très haut en récoltant 4 buzz. Durant l’épreuve des K.O., la jeune Ukrainienne et étudiante à Namur avait décidé d’interpréter "Wish I didn’t Miss You" d’Angie Stone. Malgré une prestation très réussie, Typh Barrow avait dû se séparer de Diana, à contrecœur. Lorsqu’une place s’est libérée dans l’équipe de Typh Barrow, il était évident pour sa coach que Diana réintégrerait son équipe.

Pour son premier Live, Diana, originaire d’Ukraine, a décidé de rendre hommage à son pays en reprenant un titre dans sa langue maternelle. Une prestation qui a suscité un véritable moment d’exception qui avait ému le public et les coachs aux larmes.

Pour la suite de l’aventure, Diana décide de s’attaquer à un classique de la pop : "Video Games" de Lana Del Rey. Ce titre sorti en 2011 fait partie de l’album à succès "Lust For Life" de la chanteuse américaine. Longtemps classé deuxième dans le top titres des pays européens, ce titre indémodable s’est même frayé une place dans le classement Billboard aux Etats-Unis. Diana s’attaque donc à un titre de taille avec lequel elle compte bien nous faire voyager dans le temps !