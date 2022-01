Diana captive les coachs de The Voice Belgique sur une chanson récompensée aux Grammy Awards

Sur scène, la candidate interprète "Best Part" de la chanteuse américaine H.E.R et chanteur canadien Daniel Caesar. Ce titre a obtenu le prix de "la meilleure performance R&B" lors des Grammy Awards en 2019. Ce blind sera-t-il la meilleure performance de la soirée ? C’est possible car les quatre coachs se retournent sur la voix de Diana. "Il y a une vraie grande chanteuse derrière cette prestation", lance BJ Scott. Christophe Willem félicite Diana : "Tu as fait une très belle audition, car tu as montré toutes les palettes de ta voix". "Je te trouve envoûtante", déclare Typh, qui tient à souligner qu’elle était la première à buzzer. Black M, quant à lui, rappelle à la candidate qu’elle doit choisir le bon coach. Pour ce faire, les coachs se retournent et c'est elle qui doit choisir celui qu'elle veut ! Finalement, c’est avec Typh Barrow que Diana décide de poursuivre son aventure The Voice. Prochaine étape ? Les K.O. !