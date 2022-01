Diana a 22 et vit à Namur. Après avoir grandi à Kiev en Ukraine, elle est venue s’installer en Belgique il y a deux ans pour étudier la musique à l’IMEP. Fan de mode et de l’univers fantasy, cette jeune candidate aime se comparer aux étoiles car elle aussi, rêve de briller. Après avoir été dans une chorale lorsqu’elle était enfant, Diana a pris des cours de théâtre et puis des cours de chants qui l’ont aidée à participer à des petits concours. Aujourd’hui, elle se sent prête à affronter la scène de The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, Diana a chanté "Best part" de H.E.R et a récolté 4 buzz ! C’est dans l’équipe de Typh Barrow qu’elle a décidé de poursuivre l’aventure.