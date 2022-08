Diamants sur canapé, le film qui fit d’Audrey Hepburn une icône du cinéma

Travelling revient, en archives et en anecdotes, sur cette histoire qui, sous le vernis et la comédie, cache une vraie désespérance. C’est normal, c’est du Blake Edwards et rien n’est rose pour lui, à part peut-être sa Panthère, qu’il tournera juste après. Le film, par son propos, par sa comédienne principale, par sa musique, et par son iconographie, entre dans la légende du cinéma et lance l’ère des femmes libérées.

On apprend notamment que le personnage devait, à la base, être incarné à l’écran par le sex-symbol ultime de ces années 60, Marilyn Monroe. Truman Capote a d’ailleurs écrit son histoire en pensant à Marilyn. Mais le choix de la Paramount va se porter sur Audrey Hepburn. Truman Capote ne comprendra pas ce choix et reniera le film.

Audrey Hepburn, auréolée d’un Oscar pour "Vacances romaines" et de sa nomination pour "Sabrina", incarne la grâce et une tout autre féminité que celle de Marilyn Monroe. Elle est la femme des années 60, et non plus celle, pulpeuse, des années 50.