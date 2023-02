Diamants : le mythe de l’éternité pour une industrie fructueuse

Le documentaire "Rien ne dure toujours" propose d’aller au-delà du mythe du diamant. Ce dernier, toujours déclaré comme éternel, représente ainsi une forme de perfection, de richesse et de romantisme. Le réalisateur Jason Kohn part ainsi à travers le monde pour mieux comprendre comment cette pierre a su s’inscrire dans le temps comme le symbole même du prestige. Il passe ainsi par l’Amérique, la Chine, l’Inde ou encore le Bostwana, qui menace justement de ne plus collaborer dans le secteur avec la société "De beers". Alors qu’il rencontre durant son voyage un gemmologiste tentant de prévenir le mélange existant entre diamants de laboratoires et ceux naturels, Jason Kohn nous dévoile l’envers du décor d’une industrie à l’image trouble.