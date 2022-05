"Diamant Palace" : une websérie écologique signée Félicien Bogaerts et le Biais Vert

Félicien Bogaerts et Elias Sanhaji, co-créateurs de "Diamant Palace", sont les invités du Mug pour évoquer cette nouvelle websérie qui parle d’écologie, et dont le second épisode vient de sortir.

Une websérie dans laquelle le Biais Vert et ses instigateurs entendent porter un discours urgent et militant sur les enjeux écologiques, politiques et sociaux de notre époque. Un cri d’urgence, qui fait écho à ceux émis par les lanceurs d’alerte à travers le monde, à commencer par celui de Youth for Climate.

Cette websérie aborde de façon accessible des sujets urgents, et multiplie les interviews avec des intervenant·es de référence. Le premier épisode par exemple part à la rencontre de Philippe Descola, qui a théorisé le fait que "la nature n’existe pas", en tant que concept créé par une humanité qui se place en surplomb.

La série compte 6 épisodes au fil desquels on retrouvera l’animateur de Plan Cult et militant écologiste Félicien Bogaerts (il co-réalise Diamant Palace avec Ilyas Sfar et Elias Sanhaji, cofondateurs du Biais vert), mais aussi Jean-Luc Couchard, qui traverse la série d’épisode en épisode, ainsi que de nombreux guests.

Tous les épisodes sont ou seront à retrouver sur le compte Youtube du Biais Vert.