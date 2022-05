Diam’s livre de rares confidences sur sa relation avec Vitaa : "Notre amitié n’a jamais bougé"

Interrogée par Le Parisien, Diam’s a évoqué sa relation avec Vitaa. On se souvient de leur fameux duo en 2006 : la rappeuse avait retrouvé l’interprète d’À fleur de toi sur Confessions nocturnes.

Les deux artistes ont tissé des liens étroits depuis cette période et leur amitié reste d’actualité. Vitaa a même régulièrement donné des nouvelles sur son amie. En 2021, elle justifiait par exemple à Clique les raisons du choix de l’Islam de sa comparse pour trouver la paix intérieure après avoir souffert de la célébrité. "Elle a maîtrisé ses démons et ses colères et il n’y a que la foi qui lui a amené ça. Les gens qui ne l’ont pas vu de l’intérieur ne peuvent pas comprendre" lâchait-elle notamment.

Pour Le Parisien, Mélanie Georgiades de son vrai nom, a loué le travail de son amie qui a cartonné avec l’album VersuS, écrit et composé en duo avec Slimane. "Je suis heureuse quand ma copine l’est" malgré sa crainte qu’elle subisse la même crainte que les choses qui lui ont fait peur. "Avec Charlotte, notre amitié n’a jamais bougé. On était deux petites 'girls' qui passaient des soirées ensemble. Aujourd’hui, on est deux mamans qui se retrouvent l’après-midi".