Dialogues Funèbres, art contemporain dans les galeries funéraires du cimetière de Laeken

La mort rode autour de nous depuis deux ans et se montre le plus crument sur nos écrans ces dernières semaines. Boutcha est devenu synonyme d’horreur. Alors, avait-on besoin d’une exposition sur ce thème ? Assurément si elle agit par petites touches, si elle ménage nos sensibilités, si elle nous ramène à la vie, à nos existences d’êtres sociaux sensibles. Le commissaire Stéphane Roy a très justement opté pour la sobriété. Le cimetière de Laeken est remarquable par les imposants monuments funéraires érigés par la noblesse et les notables du XIXe siècle, désireux de reposer auprès de la royauté. Le contraste est détonant, entre des oeuvres contemporaines modestes, énigmatiques, dissimulées pour certaines et, à la lumière du jour, un art funéraire démonstratif, univoque, à la symbolique appuyée et aux dimensions imposantes.