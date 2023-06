Dialogues des Carmélites : l’opéra jusqu’à la guillotine

La deuxième partie de la soirée se révèle plus réussie. L’orchestre prend sa place et se montre impeccable, avec les chœurs et les solistes (au premier rang desquelles Alexandra Marcellier en Blanche, Julie Boulianne en Mère Marie et Claire Antoine en Madame Lidoine), jusque dans le poignant Salve Regina, rythmé par le carreau de la guillotine à laquelle sont envoyées les Carmélites. Et on apprécie la sobriété et l’élégance de la mise en scène de Marie Lambert-Le Bihan, avec des visuels splendides - décors et costumes de Cécile Trémolières, lumières de Fiammetta Baldiserri.

Liège, Théâtre Royal, jusqu’au 29 juin; www.operaliege.be. Diffusion sur Musiq3 le 8 juillet à 20h.