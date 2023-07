Diagnostiquée d’un cancer de l'ovaire à 15 ans et buteuse dans 3 Coupes du monde différentes… en moins d’1 an : la belle histoire de Linda Caicedo

C’est l’histoire d’une joueuse pas comme les autres. Une pépite comme on en voit rarement dans le football. Une femme qui, malgré son jeune âge, a déjà un sacré parcours de vie derrière elle. Cette histoire, c’est celle de Linda Caicedo, star et prodige de l’équipe colombienne dans cette Coupe du monde féminine 2023.

Mardi, contre la Corée du Sud, la Colombie est parfaitement rentrée dans son tournoi en s’imposant facilement 2 buts à 0. Une victoire acquise notamment grâce à Linda Caicedo, auteure du deuxième but des Cafeteras.

Pour cette jeune joueuse de 18 ans, participer à la 9e édition de la Coupe du monde féminine était impensable il y a quelques années. Pas pour une question de talent. Du talent, elle en a à revendre, et pas qu’un peu.

À 14 ans, la native de Candelaria, à une trentaine de kilomètres de Cali, faisait déjà ses débuts en première division colombienne avec l’América de Cali. La même année, en 2019, elle remporte le titre national, le tout en s’offrant le titre de meilleure buteuse du championnat (7 buts). 14 ans, championne et meilleure buteuse ? L’impossible devient possible avec Caicedo.

Ses bonnes performances lui permettent de rejoindre un club plus prestigieux, le Deportivo de Cali, grand rival de l’América, l’année suivante. Mais alors qu’elle n’est âgée que de 15 ans, Linda Caicedo voit sa vie et sa carrière basculer après le diagnostic d’un cancer de l’ovaire.

"À l’époque, je ne pensais pas pouvoir rejouer professionnellement à cause de tous les traitements et opérations que j’ai dû subir. Mentalement, ce fut un moment très difficile de ma vie", a-t-elle récemment confié à la FIFA.

À peine cinq mois après l’opération, la combattante Linda Caicedo fait son retour sur les terrains. Et malgré une chimiothérapie éprouvante, son envie de devenir une légende du football n’a pas changé. La même année, Caicedo remporte un nouveau titre en Colombie, avec sa nouvelle équipe.

Parallèlement à ses succès en club, la pépite découvre la sélection colombienne. Elle dispute sa première Coupe du monde avec les U20, en août 2022, puis sa deuxième Coupe du Monde avec les U17, trois mois plus tard, en octobre. Cerise sur le gâteau : sa sélection pour la Coupe du monde féminine 2023, avec les grandes cette fois. En moins d’un an, elle aura donc participé à trois Coupes du monde différentes, toujours en marquant au moins un but. Un véritable exploit quand on connaît le parcours de la jeune colombienne.

À l’occasion de ses 18 ans, en février dernier, Caicedo s’est également offert le transfert de ses rêves au Real Madrid. Surnommée la "Neymar féminine", Linda Caicedo tentera d’imiter le Brésilien en conquérant l’Europe, comme il l’avait fait au Barça.

Avant cela, la star colombienne, qui souhaite "faire de grandes choses avec la Colombie", croisera les Allemandes, grandes favorites, dimanche lors de la deuxième journée du groupe H.