Diabolus in Musica, la légende de cet intervalle qui permettrait d’invoquer le diable

Le Diabolus in Musica ou encore Triton est le nom donné à la présence d’un intervalle de trois tons.

Cet intervalle de quarte augmentée engendre une tension pour l’auditeur, contrairement à une quarte juste qui permet un effet conclusif et apaisant, une résolution.

Si l’on scinde l’octave en deux parties égales, nous trouverons de part et d’autre un intervalle de Triton. Une quarte augmentée : Do- Fa #/ Fa#- Do

Cet effet d’intervalle déstabilisant et "désagréable" induit d’autant plus de tension que, contrairement à aujourd’hui, les instruments de l’époque n’étaient pas tempérés.

Selon la légende, l’intervalle en question était si intolérable pour les oreilles des membres du clergé qu’il fut immédiatement proscrit par l’Église. Et comme souvent, lorsqu’on interdit quelque chose, on le retrouve partout. Et c’est ce qu’il s’est passé avec l’intervalle Diabolus in Musica, on le retrouve chez Machaut, Gesualdo, Jean-Sébastien Bach et dans de nombreuses musiques médiévales.

Il faut savoir qu’en réalité, il n’existe aucune preuve écrite d’une interdiction formelle du Triton, et encore moins d’une punition ou malédiction.