Les Diablotins sont à un match de la qualification pour l’Euro espoirs 2023. Impressionnants leaders du groupe I, les joueurs de Jacky Mathijssen veulent poursuivre leur sans-faute. "18 sur 18 c’est bien. 21 sur 21, c’est encore mieux", affirme Amadou Onana, capitaine ambitieux.



Le médian du LOSC s’attend à un match "assez intense" contre le Danemark. "Ils savent qu’ils doivent nous battre pour aller chercher quelque chose. Toute l’équipe est focalisée sur notre but : aller chercher la qualification. Le match aller n’avait pas été facile. Mais la victoire avait prouvé la qualité qu’on a dans l’équipe dans les matches difficiles. C’est un groupe mature. Malgré notre jeune âge, on a des joueurs qui ont beaucoup d’expérience au niveau international", souligne au micro de la RBFA.



Six victoires en six matches, 13 buts marqués, un seul concédé, le bilan est parfait. "On peut toujours mieux faire. 18 sur 18 c’est bien. 21 sur 21, c’est encore mieux. Cela montre la solidité du groupe et l’opacité de la défense. On est un groupe soudé. On défend bien".



Un point suffira à assurer la qualif'. "En tant que capitaine, j’essaie de galvaniser mes troupes. Et quand je rentre dans un match, c’est pour le gagner pas pour essayer d’obtenir le match nul. C’était notre mentalité pendant toute la campagne. On va essayer d’aller chercher la victoire. Même si on sait qu’on ne doit pas. Mais on veut".