Diablo IV : le premier joueur à atteindre le niveau 100 est connu

Pour rappel, dans le mode hardcore, si votre personnage meurt durant l’aventure, il est définitivement mort. Finito, kaputt, basta. Vous devez ainsi recréer un nouveau personnage, recommencer l’histoire de zéro. C’est long, c’est fastidieux mais la course pour être le premier à atteindre le niveau 100 en mode hardcore est toujours en cours !

La durée du challenge a commencé le 1er juin et prendra fin le 1er septembre. La récompense ? Les joueurs les plus déterminés verront le nom d’utilisateur immortalisé sur une statue de Lilith, fille de Mephisto et nièce de Diablo mais surtout tête d'affiche de ce quatrième opus du jeu !