Mise à jour du 6 juin 2023

La course au niveau 100 sur Diablo IV en mode hardcore connait son premier tenant au titre : le streameur cArn_ !

Il devient ainsi le premier joueur de Diablo IV à prouver non seulement qu'il est possible de terminer le jeu avant sa sortie officielle (via l'accès anticipé) mais également que le mode hardcore (en permadeath, donc) est réalisable !