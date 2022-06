Diablo Immortal : il dépense 15.000€ in-game et finit par supprimer son compte

Alors, oui, le système économique de Diablo Immortal est douteux et fait parler de lui (péjorativement). Sorti il y a 20 jours, le jeu s’est surtout targué, avant d’être disponible, comme étant un free-to-play et cross-platform (Android, iOS et PC). Les joueurs ont vite déchanté et ont vivement critiqué ce pay-to-win déguisé en agneau tout mignon. On rappelle à l'occasion que le jeu n'est pas disponible chez nous justement à cause de l'existence de loot boxes aléatoires.

Et pourtant, en essuyant de vives critiques, le jeu fonctionne. En deux semaines, Diablo Immortal a généré 24 millions de dollars de recettes, justement grâce à ces microtransactions. Même si la démarche de Quin était de démontrer que le système économique du jeu n’était pas le meilleur, il a participé malgré lui à l’enrichissement d’un studio et de son jeu. Sacré paradoxe.