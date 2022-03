Diables "U50": pas facile de comprendre les desseins de Roberto Martinez

Wout Faes, Sebastiaan Bornauw, Arthur Théate et Siebe Van Der Heyden s’apprêtent à passer 9 jours en compagnie d’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire du football belge. Pas Vincent Kompany, non, mais Thomas Vermaelen, qui sans plusieurs blessures aurait peut-être pu facturer un CV digne de celui de Vince The Prince.

Et l’ancien de l’Ajax, Arsenal, Barcelone… (430 matchs), fort de 85 capes chez les Diables, est devenu le T2 de Martinez.

Philippe Albert est enthousiaste : "Si Martinez lui laisse de la liberté, Vermaelen va apporter énormément à tous les défenseurs belges, surtout aux jeunes, bien sûr. Des gestes défensifs précis, la vision du jeu derrière, le placement, les duels homme contre homme…Ils vont boire du petit-lait et c’est toute l’équipe belge qui en profitera".

Et on signe des deux mains pour que les Faes, Théate, Bornauw et autre Vanheusden s’inscrivent au mieux dans les traces de ces trois illustres prédécesseurs en défense centrale.