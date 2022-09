Diables rouges : Zeno Debast nouveau venu dans la sélection de Martinez, Denayer présent aussi

Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi midi sa sélection de 30 Diables rouges pour les deux dernières rencontres de Ligue des Nations que disputera la Belgique à la fin du mois face au pays de Galles (22 septembre à Bruxelles) et aux Pays-Bas (25 septembre à Amsterdam).

Une sélection qui donne évidemment des indications en vue de la Coupe du monde à moins de deux mois de la sélection définitive pour le Mondial au Qatar, attendue pour le 13 novembre prochain.

La nouveauté de cette sélection, c'est la présence du jeune anderlechtois Zeno Debast, sélectionné pour la première fois. Titulaire indiscutable chez les Mauves depuis le début de la saison, le jeune joueur de 18 ans s'était déjà entraîné avec les Diables rouges en juin dernier et décroche ici convocation précieuse à quelques semaines du Mondial.

En attaque, en l’absence de Romelu Lukaku, encore convalescent après sa blessure à la cuisse, le sélectionneur national a appelé Michy Batshuayi mais surtout Loïs Openda.

L'attaquant de Lens respire la forme en club (4 buts en 7 matches) et est confirmé dans la sélection après un premier appel fructueux (1 but) en juin. Blessé lui aussi, Divock Origi n’aura pas l’occasion de se montrer et voit sa candidature pour le Qatar s’affaiblir.