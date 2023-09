Diables Rouges - Youri Tielemans : "Gagner les deux matches et aller chercher la 1ère place du groupe"

Samedi, les Diables Rouges seront opposés à l'Azerbaïdjan, à Bakou, dans le cadre des qualifications de l'Euro 2024. En plus de Domenico Tedesco, c'est Youri Tielemans qui s'est prêté au jeu des activités médias.

"Toute la semaine s'est bien passée. On a hâte de jouer ce match. Le terrain ne pourra pas constituer une excuse. En foot, il y a des bons et des moins bons terrains. Le terrain est difficile. On le sait, ils le savent. Ils essaient de jouer au sol. Ce sera à nous de nous montrer intelligent pour gagner", a indiqué le médian belge.

"Romelu Lukaku peut faire la différence. C’est un gagnant, rien n’a changé dans sa mentalité. On sait que Kevin De Bruyne peut créer beaucoup d’opportunités sur un match. Pour compenser son absence, on doit simplement montrer nos qualités pour faire la différence. L'intégration des jeunes continue de se faire naturellement. Je suis là pour les jeunes et les plus âgés. J'essaie d'accueillir tout le monde comme on m'a accueilli à l'époque. On est tous enthousiaste. Les jeunes le sont, les plus âgés aussi. On doit apporter notre expérience pour passer au-dessus d’un match comme ça. Il faut gagner les deux matches en septembre pour espérer aller chercher la première place du groupe ou au pire la deuxième. L'objectif, c'est d'être premier dans notre groupe", a-t-il poursuivi.