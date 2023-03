Diables Rouges - Wout Faes : "Une place se libère avec le départ d'Alderweireld... j'espère recevoir une chance"

Appelé une fois de temps en temps, mais jamais aligné sous Roberto Martinez, Wout Faes a été sélectionné dans la première liste de Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

"Le premier contact avec le coach, c’était très spontané et chouette. On a eu une réunion lundi soir, les objectifs du coach, ce sera de jouer haut et d’afficher de l’agressivité. On n’a pas encore parlé de tactique concrètement durant l’entrainement ce matin. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c’est chouette de voir cette dynamique", précise le défenseur belge.

"Avec le départ de Toby Alderweireld, une place se libère chez les Diables. J’espère recevoir une chance. A moi de me montrer sur le terrain et d’être moi-même aussi. C’est une nouvelle opportunité, une sorte de nouveau départ. Une défense à 3 ou à 4 ? Ca ne change rien pour moi. La saison à Leicester n’est pas celle qu’on imaginait, mais j’estime tout de même que je progresse bien en Angleterre", glisse-t-il ensuite.