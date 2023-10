Diables Rouges : Wout Faes, un titulaire qui pose question

Le parcours est encore plus particulier chez les Diables Rouges. Appelé pour la première fois par Roberto Martinez en novembre 2021, Wout Faes doit attendre le mois de juin 2022 pour obtenir ses premières minutes, cinq pour être précis, sous la vareuse nationale, lors du succès 6-1 face à la Pologne pour être encore plus précis. Egalement repris par la suite, il doit plusieurs fois prendre place en tribune, la faute aux larges sélections souhaitées par le sélectionneur précédent.

D’énigme du noyau, il endosse le costume de pion incontournable dès la première sélection de Domenico Tedesco. Ses deux premières sorties sont intéressantes, face à la Suède et à l’Allemagne, à l'image de l'entièreté du groupe d'ailleurs. Il a beau systématiquement recevoir nonante minutes lors des rencontres coachées par le tacticien italo-allemand, force est de constater que les prestations délivrées depuis lors inquiètent de plus en plus. Avec comme point d’orgue cette perte de balle catastrophique après moins de dix minutes de jeu en Azerbaïdjan.

Il reçoit la confiance du sélectionneur, mais la sienne semble lui jouer des tours. Peut-être parce que le joueur, dont la valeur marchande est toujours estimée à 20 millions d’euros, n’est plus automatiquement titulaire avec son club. Sur les sept dernières rencontres de Leicester City, il est resté trois fois sur le banc.

Le doute s’est-il installé dans l’esprit du défenseur belge ? Et dans l’esprit de Domenico Tedesco ? La liste couchée sur papier par le sélectionneur en ce mois d'octobre ne semble pas aller dans ce sens. Zeno Debast est toujours là, mais n’a reçu que six minutes sous les ordres du coach italo-allemand. Ameen Al-Dakhil a quitté le groupe. Zinho Vanheusden, pour sa part, n’apparaissait pas comme une priorité étant donné qu’il n’était initialement pas repris.

Des performances en demi-teinte face à l’Autriche vendredi et la Suède lundi prochain viendraient, en tout cas, installer des nouvelles questions autour de la situation de Wout Faes.