Diables Rouges – Wilmots pas convaincu par Tedesco : "C’est un entraîneur de club, être sélectionneur ce n’est pas la même chose"

Pour Marc Wilmots, l’ex-sélectionneur de la Belgique, Tedesco n’est pas le choix idéal : "C’est un entraîneur/ordinateur. Tu as un costume et un laptop et cela a bien fonctionné. Il a terminé deuxième du championnat avec Schalke, il faut le souligner c’est assez remarquable. La première année était top. Les 6 mois suivants ont été compliqués et les 6 derniers mois c’était catastrophique".

Pour Wilmots, le jeune coach italo-allemand n’a pas le profil d’un sélectionneur : "Attention c’est un entraîneur de club. Sélectionneur ce n’est pas la même chose. Il n’aura pas le temps de préparer ses matches comme en club. En équipe nationale les joueurs arrivent le lundi, et match c’est déjà le jeudi. Donc si on compte la phase de récupération, le coach n’a que deux entraînements pour faire comprendre aux joueurs ce qu’il veut, c’est extrêmement compliqué".