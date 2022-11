Diables Rouges vus de Flandre : "Ceux qui veulent Openda titulaire sont ceux qui sont contre Batshuayi"

"C'était un mauvais match, mais c'était à prévoir" entame Pieter-Jan Calcoen. "Le Canada est une équipe très enthousiaste, et un premier match en Coupe du Monde est toujours difficile. Il ne faut tout de même pas oublier que l'essentiel, c'était les trois points." Il continue en expliquant l'axe retenu du côté des médias flamands. "On a axé sur le manque de vitesse des défenseurs avant le match, sachant que les Canadiens étaient rapides. Mais on a surtout été déçu par la section offensive." Le journaliste de "Het Nieuwsblad" termine, "on a été fortement critique, les supporters aussi. Pas mal d'analystes rappellent la difficulté du match d'ouverture. Si on bat le Maroc dimanche, on sera qualifié pour les 1/8e de finale."