Diables rouges : Vercauteren nouveau directeur technique, en quoi consiste son rôle ?

Franky travaillera en étroite collaboration avec Jelle Schelstraete, dirigeant de l’organisation sportive de l’Union belge, pour former un duo complémentaire à la tête du "cœur technique" de l’Union belge. Ce dernier englobe "la vision du football dans les différentes catégories d’âge, les données et la technologie, l’analyse des performances, le scouting et la détection de talents, la santé, le futsal…", mais les fonctions de Vercauteren se limiteront aux équipes nationales et à la formation des entraîneurs.

Il devra "surveiller la vision du football au sein des différentes équipes nationales et guidera les entraîneurs fédéraux". Il est donc chargé de superviser, sur le plan sportif, la mise en œuvre des objectifs fixés à court et long termes pour les différentes sélections. Son rôle s’étend des équipes de jeunes à l’équipe A, en passant par la branche féminine.

Il veillera à la mise en place d’une cohérence facilitant la transition d’une équipe à l’autre, en instaurant par exemple des systèmes et principes communs. Franky Vercauteren sera ainsi point d’appui, conseiller et relais des entraîneurs des équipes nationales. Il devra aussi diriger la formation des entraineurs et suivre les "high potentials", les meilleurs talents du football belge, sur le long terme.