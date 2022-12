Diables rouges : une Task Force nommée pour déterminer le successeur de Martinez, la présence de Bart Verhaeghe interpelle

L’Union Belge de football a mis sur pied une Task Force chargée de déterminer le profil du nouveau sélectionneur des Diables rouges, a-t-elle fait savoir ce mercredi par communiqué. Dépourvue de directeur technique – poste occupé par Roberto Martinez lui-même avant sa démission – la Fédération a donc décidé de s’en remettre à un 'panel d’experts' pour choisir le nouveau guide de l’équipe nationale.

"L’URBSFA a demandé à la Pro League de mettre à disposition son expertise technique en matière de football et a le plaisir d’annoncer qu’outre Peter Bossaert (CEO de la Fédération Belge de Football), les administrateurs de l’URBSFA Sven Jacques (CEO de l’Antwerp) ainsi que Pierre Locht (CEO du Standard de Liège) feront également partie de la Taskforce. À la demande de l’URBSFA, cette Taskforce sera également complétée par Bart Verhaeghe (Président du Club Bruges), à qui il a été fait appel pour partager à nouveau sa connaissance et son expérience", peut-on lire dans le communiqué de la Belgian FA qui "vise une nomination robuste et solide" au poste de sélectionneur.

D’ores et déjà chargée d’évaluer la situation sportive, cette Task Force "déterminera le profil du nouvel entraîneur", "lancera la procédure de recrutement" et soumettra son choix au Conseil d’Administration de l’Union Belge.

Toujours dans ce communiqué, l’Union Belge a une dernière fois souhaité exprimer sa reconnaissance pour le travail effectué par Roberto Martinez qui a "mis en place une véritable culture de la haute performance et jeté les bases d’un avenir à long terme.

Un héritage dont "le nouvel entraîneur fédéral devra se servir pour nous conduire vers de nouveaux succès", conclut l’Union Belge qui annoncera l’organigramme du cœur technique de la Fédération en même temps que la nomination du nouvel entraîneur.