Diables rouges : une Belgique à deux visages bute sur l’Autriche et remercie Lukaku

Il en faut cependant plus pour enfoncer des Autrichiens aux ressources insoupçonnées. Inactifs depuis le retour des vestiaires, les hommes de Ralf Rangnick réagissent vigoureusement. Sabitzer lance un premier avertissement avec une frappe enroulée, vicieuse mais non cadrée de peu (67e). Quelques instants plus tard, c’est au tour de Posch de surgir au deuxième poteau et de canarder Thibaut Courtois. Cette fois-ci l’envoi est cadré mais la réponse du N°1 belge est aussi belle que décisive (68e).

Nos adversaires prennent confiance et avancent considérablement leur centre de gravité. Ce n’est pas spécialement pour déplaire à la Belgique qui en a profité pour amener du sang frais avec la montée au jeu de Johan Bakayoko. L’ailier du PSV Eindhoven exploite un premier contre pour chauffer les gants de Schlager (74e) avant que Yannick Carrasco ne lâche une frappe enroulée au ras du poteau (75e).

La pression belge s’intensifie (notamment via les montées au jeu de Vranckx, Openda, Tresor et Al Dakhil) et la défense autrichienne commence à en avoir plein les pieds. Les tentatives belges se succèdent mais les barricades érigées par les Rot-Weiss-Roten vont tenir jusqu’au bout… et résisteront même à l’utlime frappe de Youri Tielemans, stoppée par la barre transversale (90e+4).