Diables Rouges : "Un plaisir de ouf !" pour Siebe Van Der Heyden et "quelque chose de grand" pour Orel Mangala

Après la victoire de la Belgique, en amical, contre le Burkina Faso (3-0), le défenseur de l’Union Saint-Gilloise Siebe Van Der Heyden savourait le moment. "Ça fait un plaisir de ouf !", a-t-il confié.

Les Diables Rouges ont écarté le Burkina Faso 3-0 mardi soir, à Anderlecht. Le sélectionneur Roberto Martinez a pu une nouvelle fois faire tourner son effectif et tirer quelques enseignements en vue de la Coupe du Monde, en fin d’année.

Parmi les joueurs 'testés', Siebe Van Der Heyden a été titularisé sur le côté gauche de la défense centrale. "Pour moi, c’est énorme. Je suis fier d’avoir joué avec ce maillot-là. Ça fait un plaisir de ouf !", déclarait hier soir l’arrière de l’Union Saint-Gilloise. "J’ai travaillé pour ça donc, ça fait plaisir d’être ici, toute une semaine, avec un groupe de joueurs aussi talentueux. Est-ce que ma maman a pleuré pendant tout le match ? (Il éclate de rire) … Je pense qu’elle n’a pas osé regarder, parce qu’elle stressait. Non… Elle n’a pas pleuré mais je sais qu’elle est très contente pour moi. Tout ça est magnifique mais moi, je suis un gars qui reste les pieds sur terre".

"On sait tous que quand les cadors vont revenir, ils vont reprendre leur place. Mais on a reçu une occasion de se montrer et moi j’ai essayé de faire le maximum, à 100% pendant les huit jours de ce stage. Maintenant c’est au coach à analyser tout ça, mais on sait que ce sera difficile d’intégrer le groupe. Evidemment que tout le monde ici espère être à la Coupe du Monde à la fin de l’année, on peut espérer dans la vie ! Je vais maintenant continuer à travailler très dur avec l’Union et après, on verra", conclut Siebe Van Der Heyden.