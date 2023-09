Diables Rouges : "Un des problèmes est que Tedesco a construit son premier plan de jeu autour de Kevin De Bruyne"

En un seul mot "Complètement Foot" ? "C'était faible" pour Nordin Jbari. "Il faut se poser des questions, quand même, parce qu'on a laissé cette équipe azerbaïdjanaise nous poser des problèmes. Aucun pressing, on n'a pas été agressif. On sait que dans des matchs comme ça, il faut d'abord être agressif avant d'essayer de produire du jeu. Cela fait beaucoup d'interrogations. Alors on gagne évidemment. Mais ils ont eu quand même eu des occasions, trop d'occasions."

Pour Guillaume Gautier, "c'était minimaliste. Parce que malgré tout, la Belgique a quand même gagné. C'était le plus important en vue en vue de l'Euro. Mais effectivement, il y a, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rassurantes."