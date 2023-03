Diables Rouges : Toby Alderweireld, 34 ans, prend sa retraite internationale

Après Eden Hazard au mois de décembre, un deuxième Diable Rouge va tirer sa révérence au sein du noyau de notre équipe nationale belge de football. A 34 ans, Toby Alderweireld va stopper un parcours international entamé en 2009. Le joueur de l'Antwerp vient de l'annoncer sur ses réseaux sociaux.

Pour le défenseur belge, tout avait débuté sous la vareuse nationale face au Chili, le 29 mai 2009, lors de la Kirin Cup. Le natif de Wilrijk affiche de la régularité et du sérieux. Il devient rapidement titulaire. Son jeu est propre, son comportement est irréprochable. Sa spéciale ? La longue passe diagonale. Chez les Diables, Alderweireld inscrira cinq buts : face au Japon en novembre 2013, contre la Hongrie à l’Euro 2016, face à la Bosnie-Herzégovine en octobre 2016, contre l’Ecosse en septembre 2019 et face à Saint-Martin en octobre 2019.

Le droitier totalise 127 caps (en 139 sélections), ce qui fait de lui le troisième Diable Rouge le plus expérimenté derrière Jan Vertonghen (145) et Axel Witsel (130). Il a pris part, avec la génération dorée, aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020.