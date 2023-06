Diables Rouges - Timothy Castagne : "L'Autriche a un jeu simple mais efficace... ils ne vont pas se laisser marcher dessus"

Les Diables Rouges recevront l'Autriche samedi soir dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Timothy Castagne était invité à s'exprimer face à la presse à la veille de ce match.

"La semaine a été bonne. Ca fait du bien d’être ici. Ca a repris comme ca s’était terminé la dernière fois. On est toujours content de venir en équipe nationale. Jouer à la maison, dans un stade plein, ça va être top. Il ne faudra pas prendre l'Autriche à la légère. Leur jeu est direct, ils sont physiques avec un bon pressing. On a vu des images, ils jouent très bien. C'est simple mais efficace. Ils courent beaucoup, ils ne vont pas venir pour se laisser marcher dessus. On devra bien appliquer les points travaillés durant la semaine. Je me sens un peu comme un habitué dans l’équipe. Beaucoup de jeunes sont arrivés, c’est bien car je peux les aider. J’aime bien ce rôle. Les Diables, c’est une bouffée d’oxygène dans cette saison. Être dominant, dicter un match. Revoir quelques têtes et les copains, ça fait du bien", a narré l'arrière droit de la formation belge.

"La saison a été longue, elle ne s’est pas finie comme on le voulait (ndlr : avec la relégation de Leicester). Les deux mois à venir vont être importants pour faire les bons choix. Je laisse mon agent faire son boulot pour le moment. Il a des discussions. Je lui ai dit de ne rien me dire durant la période avec l'équipe nationale afin de garder ma concentration. Il y aura un choix à faire, c’est sûr. On essaie de chercher un top club. Mais il existe le risque de trop attendre et de n'avoir plus personne. On n’arrive pas ici démoli. On veut essayer de montrer qu’on n’est pas un mauvais joueur et que la carrière n'est pas finie. On veut prouver qu’on joue toujours bien", a poursuivi le droitier de 27 ans.