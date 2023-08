Diables Rouges : Thomas Vermaelen prend la tête des U20, Sébastien Pocognoli coach des U18

Sébastien Pocognoli a été nommé entraîneur de l'équipe nationale belge des U18, a annoncé l'Union belge de football mercredi. L'ancien défenseur, qui compte 13 caps (30 sélections) avec les Diables Rouges, sera assisté de Thomas Vermaelen. L'ancien défenseur d'Arsenal, Diable Rouge à 85 reprises, sera en outre l'entraîneur principal de l'équipe des Diables Rouges U20.

Wesley Sonck et Eric Van Meir dirigeront pour leur part les U19, précise la fédération. Ancien défenseur, entre autres, de Genk et du Standard, Sébastien Pocognoli, 36 ans, avait mis un terme à sa carrière de joueur en avril 2021 à l'Union Saint-Gilloise, et était par la suite devenu coach des U21 du club bruxellois. Il était passé à Genk cette saison où il était en charge des U18. Thomas Vermaelen, 37 ans et 85 caps (103 sélections) en équipe nationale, avait rangé ses crampons en janvier 2022 et était devenu un des adjoints de Roberto Martinez.

Il ne s'était plus retrouvé dans le staff des Diables après le départ du Catalan, remplacé par Domenico Tedesco. "Pocognoli et Vermaelen ont obtenu leur diplôme UEFA A en mai 2022 dans le cadre d'un cours d'entraîneur spécifique organisé par l'URBSFA pour les (ex-) Diables Rouges. L'URBSFA les a ainsi préparés à la prochaine étape de leur carrière", indique l'Union belge dans un communiqué.