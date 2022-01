Diables Rouges : Thomas Vermaelen, la révérence du samourai

C’est donc face aux Transalpins, dans ce quart de finale perdu, que Vermaelen aura tiré sa révérence comme Diable Rouge. Avec un total de 85 sélections (entre 2006 et 2021). Sans les multiples blessures et contretemps, nul doute que le natif de Kappellen aurait largement dépassé les 100 caps et disputé à Vertonghen le titre du joueur le plus capé. 85 sélections et 2 buts. Des buts inscrits à 10 ans d’intervalle. Le premier face à la Hongrie le 14 novembre 2009. Le second en Ecosse le 9 septembre 2019 sur un assist de Kevin De Bruyne.

Mais Thomas Vermaelen laissera bien plus que des chiffres à notre équipe nationale. L’image d’un immense professionnel qui aura, par moments, sacrifié son corps pour défendre le maillot, pour aller au feu. Discret dans la vie et face aux medias dont il s’est toujours méfié, Vermaelen ne l’était pas une fois qu’il fallait aller au combat.