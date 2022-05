Diables Rouges : Thibaut Courtois, bien arrivé à Tubize, "Je suis blessé depuis longtemps et les médecins sont au courant"

Thibaut Courtois est bel et bien arrivé au centre national de Tubize où les Diables Rouges se préparent pour les quatre matches de Ligue des Nations. Des matches où Thibaut pourrait être absent. Souffrant d’une pubalgie depuis longtemps, le gardien du Real Madrid devrait faire l’impasse.

"Je suis blessé depuis longtemps et les médecins des Diables sont au courant. Lieven Maesschalck aussi. On verra ce que l’entraîneur va dire", a confirmé le portier à Pierre Deprez.

Héros et homme du match de la finale de la Ligue des Champions de football samedi soir au Stade de France remportée avec son club madrilène, Thibaut Courtois a expliqué souffrir d’une pubalgie. Il avait déclaré au micro de VTM : "Je dois voir avec le sélectionneur ce que nous allons faire dans les prochains jours. Je vais probablement devoir me reposer pour des raisons médicales. C’est pourquoi nous devons encore voir avec l’entraîneur national ce que nous ferons la semaine prochaine. La gravité de la blessure n’impose pas une mise à l’écart, mais si je désire être au top lors de la Coupe du monde au Qatar cet automne, alors je dois pouvoir me ménager."