Diables Rouges - "Tedesco et Mathijssen ont établi leur sélection... mais priorité à la qualification pour l'Euro 2024"

Ce lundi débute le deuxième rassemblement des Diables Rouges en 2023. Un rassemblement qui les guidera vers des rencontres, qualificatives pour l'Euro 2024, face à l'Autriche (samedi 17 juin) et en Estonie (mardi 20 juin). C'est Jelle Schelstraete, le directeur technique opérationnel de l'Union belge de football, qui s'est présenté pour lancer les activités médias de la semaine.

"La collaboration est étroite entre Domenico Tedesco, le directeur technique Franky Vercauteren et moi. On gère le département sportif avec Franky à partir des U15, on prend les décisions à deux. Franky s'occupe plus de la partie tactique et moi la partie budget et organisation. Notre objectif pour les Diables Rouges, c'est d'enchainer les talents dans l'équipe première. Les chantiers sont vastes puisqu'on travaille sur le développement des Red Flames ou du futsal aussi par exemple", introduit-il.

Il a ensuite été questionné sur la construction du noyau des Diables et celui des Espoirs : "Pour ce rassemblement spécifique, on a demandé à Jacky Mathijssen et à Tedesco de faire leur sélection. On a ensuite discuté ensemble. Est-ce qu'il y avait beaucoup de joueurs identiques dans les deux listes ? Oui. C'est normal d'ailleurs. Ca n'a pas été simple, mais la qualification pour l'Euro 2024 est la priorité. Si on ne joue pas l'Euro l'an prochain, là on aura des gros problèmes. Se qualifier pour les JO via l'Euro Espoirs qui débute dans quelques jours est important également. Si vous demandez à des joueurs comme Jan Vertonghen ou Thomas Vermaelen, ils diront que la participation aux JO était importante pour eux. On a dû trouver les meilleures solutions pour les deux équipes. Les choix sont plus compliqués à effectuer qu'il y a quelques années. On a deux bonnes équipes, c'est le plus important."