Diables Rouges : "Tedesco doit maintenant prendre un avion vers Madrid pour faire revenir Thibaut Courtois"

"Aujourd’hui c’était quand même mieux que samedi et heureusement" détaille Pieter-Jan Calcoen. "Au départ ils nous ont fait douter un peu, mais après 15 minutes c’était terminé, ils n’ont plus concédé d’occasion. Surtout en deuxième mi-temps, la pression était beaucoup plus haute. Il n’y a rien de négatif à dire ce soir."

La donne était différente samedi à la suite de la première rencontre de cette fenêtre internationale. "En Flandre on ne parlait même pas des 3 points parce qu’on devait mieux faire contre une équipe comme l’Azerbaïdjan, même si certains joueurs ne sont pas en forme. Aujourd’hui c’était acceptable, mais pour être honnête l’Estonie c’était encore plus mauvais que l’Azerbaïdjan."