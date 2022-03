Diables Rouges : Suivez le débrief d’après match Belgique – Irlande

Les Diables Rouges affrontent l’Irlande en match amical avec une sélection comprenant des joueurs qui ont moins de 50 caps sous la vareuse nationale.

Un match parfait donc pour Roberto Martinez afin de tester des solutions en vue du mondial au Qatar. Mais cette sélection a-t-elle répondu aux attentes lors de cette rencontre ?

Pour cela, on vous propose de suivre un débriefing du match lors de l’émission Complètement Foot spéciale Diables Rouges avec David Houdret, Pascal Scimè et Alexandre Teklak juste après la rencontre, mais également un Facebook live en compagnie de Benjamin Deceuninck et l’un de ses consultants.